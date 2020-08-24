Салон в Москве (м. Киевская)

Кристина занималась налоговым администрированием в девелоперской компании, у нее двое детей. И ей настолько наскучила работа, что она решила сделать что-то свое. Запустила франшизу и быстро во всем разобралась.

«Тщательно подобрали сотрудников и помогли с запуском маркетинга так, что с первого дня были клиенты, количество которых постоянно росло. А качественные услуги и грамотно организованная работа коллектива позволили сделать почти 70% клиентов постоянными».