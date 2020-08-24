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по франшизе Nails Up в своём городе и зарабатывайте от 200 000 рублей в месяц

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Поможем открыть студию за 4 недели по всем нормативам

Привлечем клиентов с первого дня, через наши каналы продвижения

Подберем и обучим мастеров по внутренним стандартам

Гарантируем окупаемость студии от 8 месяцев

ОТКРОЙТЕ СТУДИЮ КРАСОТЫ

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Международная сеть Nails Up сегодня

26 студий в России и Испании
Подтвержденная прибыль франчайзи
Окупаемость бизнеса через 8 месяцев
Более 10 000 довольных клиентов в месяц
Команда из 200 beauty-специалистов
Сильный бренд с положительной репутацией
Отлаженные бизнес-процессы для удаленной работы
Европейские стандарты
1
26 студий в России и Испании
2
Подтвержденная прибыль франчайзи
3
Окупаемость бизнеса через 8 месяцев
4
Более 10 000 довольных клиентов в месяц
5
Сильный бренд с положительной репутацией
6
Команда из 200 beauty-специалистов
7
Сильный бренд с положительной репутацией
8
Европейские стандарты

Форматы запуска студии Nails Up за 30 дней

Быстрый старт

Для тех, кто хочет открыться быстро и с минимальными вложениями
Запуск от 3 недель, максимальная автоматизация без участия администратора
Предложение для региональных городов с численностью населения менее 1 млн. чел.
Окупаемость: от 6 месяцев
Чистый доход: от 70 000 р./мес.
Формат: кабинет площадью 15 м²
Рабочие места: 2-3
Паушальный взнос: 97 000 руб.
Инвестиции: от 400 000 руб.
Роялти: 10 000 руб.

Оптимальный

Для тех, кому нужна экспертная поддержка на всех этапах
Запускаете студию самостоятельно, а мы контролируем процесс, создаем поток клиентов с первого дня работы, оказываем поддержку во всех вопросах
Окупаемость: от 8 месяцев
Чистый доход: от 200 000 р./мес.
Формат: студия площадью от 35 м²
Рабочие места: от 6 человек
Паушальный взнос: от 200 000 руб.
Инвестиции: от 1 000 000 руб.
Роялти: 20 000 руб.

Всё включено

Для тех, кто хочет новый бизнес и не готов сам заниматься запуском
Получаете полностью готовую к открытию студию. Мы выполняем запуск «под ключ»: от поиска помещения и набора мастеров до покупки кофейных чашек. Вы приходите на открытие и торжественно перерезаете ленточку
Предложение только для Москвы и МО
Окупаемость: от 12 месяцев
Чистый доход: от 200 000 р./мес.
Формат: студия площадью от 35 м²
Рабочие места: от 6 человек
Паушальный взнос: 890 000 руб.
Инвестиции: от 1 000 000 руб.
Роялти: 20 000 руб.

Получите презентацию франшизы и индивидуальную смету для вашего региона

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Получите презентацию франшизы и индивидуальную смету для вашего региона

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Сравните форматы участия

Переведите бизнес под успешный бренд Nails Up и заработайте
от 200 000 руб. в месяц

Если у вас уже есть студия, но она не приносит желаемый доход, есть проблемы с организацией бизнес-процессов или сотрудников — мы предлагаем вступить во франшизу Nails Up и получить следующие решения:
Поможем открыть студию за 4 недели по всем нормативам
Привлечем клиентов с первого дня, через наши каналы продвижения
Подберем и обучим мастеров по внутренним стандартам
Гарантируем окупаемость студии от 8 месяцев
Полная загрузка через 1 месяц
Поддержка от команды Nails Up 24/7
Паушальный взнос: 450 000 руб.
Роялти: 20 000 руб./мес.

Узнайте подробнее о франшизе Nails Up и получите расчет вариантов франшизы для вашего города

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Узнайте подробнее о франшизе Nails Up и получите расчет вариантов франшизы для вашего города

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Инвестируйте в наш бизнес и получайте 30% годовых

Если вы хотите вложиться в выгодный бизнес, но не планируете участвовать в его управлении — предлагаем стать инвестором
Размер инвестиций: от 1 500 000 руб.
Всю организацию бизнеса мы берем на себя,
вы лишь будете получать прибыль от инвестиций

Получите презентацию по франшизе Nails Up, бизнес-план и расчет вариантов инвестирования

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Получите презентацию по франшизе Nails Up, бизнес-план и расчет вариантов инвестирования

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Почему партнеры выбирают нас, сравнив все предложения на рынке

Привлекаем стабильно высокий трафик клиентов

Рекламная поддержка
Разрабатываем рекламные кампании на всю сеть и индивидуально для вашей
студии. Проводим ежемесячные федеральные и локальные маркетинговые мероприятия. Все акции и приемы продвижения проверяем на собственных студиях. На основе самых результативных кейсов делаем online и offline продвижение для наших франчайзи
Собственные раскрученные каналы продвижения
Используем для продвижения последние IT разработки. В нашем аккаунте Instagram более 35 тыс. подписчиков, и только благодаря ему к нам ежедневно приходят десятки клиентов, не говоря уже о других каналах
Мощные инструменты маркетинга
Добавим вашу студию на корпоративный портал, настроим SEO и приведем трафик на страницу вашего салона. Подключим мобильное приложение с возможностью бесплатных для вас PUSH уведомлений
Помощь в создании привлекательного имиджа
Мы работаем над имиджем каждой студии франшизы, повышаем лояльность клиентов и создаем хорошую репутацию

Набираем стартовую команду студии и обучаем согласно нашим стандартам

Все этапы работы с сотрудниками проходим вместе с вами.
Благодаря нашим методам контроля качества минимум 60% клиентов возвращаются за услугой снова и снова
Все этапы работы с сотрудниками проходим вместе с вами.
Благодаря нашим методам контроля качества минимум 60% клиентов возвращаются за услугой снова и снова
Подбор и обучение персонала
Найдем и отберем лучших кандидатов, проведем профессиональную аттестацию, обучим работе
Контроль качества
Обучим вас стандартам контроля качества работы и критериям подбора и оценки мастеров и администраторов
Эффективные продажи
Научим вашу команду «продавать не продавая» на корпоративном тренинге
База знаний Nails Up
Вы получите доступ к нашей базе знаний с подробным описанием бизнес-процессов и готовыми инструкциями на все случаи

Обеспечиваем быстрый запуск
благодаря отлаженным бизнес-процессам

Открыть студию маникюра легко даже новичку, потому что у нас:
Открыть студию маникюра легко даже новичку, потому что у нас:
Проверенная бизнес-модель
Вы получаете подробный алгоритм открытия студии из 30 шагов и стратегию продвижения бизнеса, отработанную на опыте запуска 26 студий
Договор коммерческой концессии
Работаем по договору концессии и помогаем вернуть паушальный взнос и роялти за три года в объеме до миллиона рублей из субсидий государства
Личный менеджер по сопровождению
Предоставим помощника, который поддержит вас на этапе запуска и будет консультировать на протяжении всего периода сотрудничества
Подбор локации и дизайн
Поможем подобрать лучшее место для студии. Сделаем оформление интерьера, фасада и вывесок согласно фирменному стилю, но учитывая ваше мнение. Правильно организуем пространство, чтобы мастерам было удобно работать в 4 руки и даже в 6
Оборудование и материалы
Предоставим спецификацию с оборудованием, мебелью и расходными материалами, а также контакты надежных и проверенных поставщиков. Вы можете приобрести все у них или у сторонних компаний
Система учета и управления клиентской базой
Внедрим готовые алгоритмы возвращения клиентов и увеличения среднего чека
Решения для удаленного ведения бизнеса
Предоставим мобильные приложения и настроим CRM для полной автоматизации процессов. Интегрируем CRM, АТС и системы видеонаблюдения — вы сможете контролировать работу студии и отслеживать показатели бизнеса с помощью смартфона
Эффективное управление студией
По вашему желанию предоставим опытного координатора с функциями управляющего, который настроит операционную деятельность вашего салона

Получите презентацию по франшизе Nails Up, бизнес-план и расчет вариантов инвестирования

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Получите презентацию и бизнес-план и узнайте подробнее о преимуществах работы с Nails Up

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Сеть студий маникюра Nails Up

26 студий в сети, 18 из них уже принимают посетителей
Салон в Москве
(м. Краснопресненская)
Чистая прибыль: от 300 000 руб./мес.
Дата открытия: 2015 г.
Площадь: 67 м²
Персонал: 22 человека
Клиентов в день: 35-40 человек
Среднемесячная выручка : ﻿1 500 000 руб.
Салон в Москве
(м. Менделеевская)
Чистая прибыль: от 170 000 руб./мес.
Дата открытия: 2017 г.
Площадь: 45 м²
Персонал: 15 человек
Клиентов в день: 25-27 человек
Среднемесячная выручка: 1 000 000 руб.
Салон в Кальпе
Испания
Чистая прибыль: от 190 000 руб./мес.
Дата открытия: 2018 г.
Площадь: 42 м²
Персонал: 10 человек
Клиентов в день: 23-27 человек
Среднемесячная выручка: 1100 000 руб.

Прогуляйтесь по студиям Nails Up

Мы подготовили для вас 3D туры по нашим салонам

Показатели выручки сети Nails Up

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Отзывы партнеров Nails Up

Как строится работа с нами

Вместе за 4 недели мы пройдем путь от оформления документов до получения первой прибыли
Заключим договор коммерческой концессии
Предоставим личного менеджера по сопровождению
Подберем идеальное место для открытия студии
Спроектируем студию с нуля с учетом всех особенностей места
Закупим оборудование и расходные материалы
Наберем и обучим мастеров и администраторов
Настроим CRM, подключим мобильное приложение
Подготовим полный маркетинговый план

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Отзывы клиентов в открытых студиях наших франчайзи

От убытков в 100 000 руб.
до прибыли в 3 000 000 руб.
От убытков
в 100 000 руб.
до прибыли
﻿в 3 000 000 руб.
Ирина Ерошкина
Основатель сети студий красоты «Nails Up»,
совладелец АН «Leukante Realty» (Испания)
«До открытия первой студии Nails Up я 13 лет занималась недвижимостью и развитием розничных сетей. Прошла путь от менеджера до директора по развитию. В моем портфеле — компании с мировым именем: ГК «Ташир», Ideas4Retail, Familia, ГК «Конфаэль». И благодаря этому опыту я успешно запустила собственный проект.

Первый салон Nails Up открылся в 2015 году, и, несмотря на огромное количество трудностей на старте, он до сих пор работает и приносит прибыль.

Сегодня сеть Nails Up — это 26 студий, и мы растем каждый месяц. Наша цель: открыть салон в каждом крупном городе России и Европы и сохранить главный принцип — высокое качество услуг по доступным ценам».

Смотреть интервью
Ирина Ерошкина
Основатель сети студий красоты «Nails Up»,
совладелец АН «Leukante Realty» (Испания)
«До открытия первой студии Nails Up я 13 лет занималась недвижимостью и развитием розничных сетей. Прошла путь от менеджера до директора по развитию. В моем портфеле — компании с мировым именем: ГК «Ташир», Ideas4Retail, Familia, ГК «Конфаэль». И благодаря этому опыту я успешно запустила собственный проект.

Первый салон Nails Up открылся в 2015 году, и, несмотря на огромное количество трудностей на старте, он до сих пор работает и приносит прибыль.

Сегодня сеть Nails Up — это 26 студий, и мы растем каждый месяц. Наша цель: открыть салон в каждом крупном городе России и Европы и сохранить главный принцип — высокое качество услуг по доступным ценам».

Смотреть интервью
Вопросы, которые задают нам чаще всего
Чем вы лучше конкурентов?
У всех свои преимущества. У нас — выгодные условия для старта и глубокая персонифицированная работа с каждым партнером, которая обеспечивает поддержку и быстрый выход на результат. А уникальный комплекс маркетинговых мероприятий загружает вас клиентами с первого дня работы!
Меня действительно поддержат и помогут с открытием студии, а не оставят одну разбираться с проблемами?
Управляющая компания предоставляет персонального менеджера, который сопровождает Франчайзи на протяжении всего сотрудничества.
Как я могу убедиться, что это действительно эффективная франшиза, и с ее помощью можно сразу начать зарабатывать, не имея опыта?
Можно связаться с действующими партнерами и спросить у них. А также мы можем показать всю финансовую документацию.
У меня небольшой маникюрный кабинет, могу ли я присоединиться к вашей сети?
Да, безусловно! Приглашаем работать под нашим брендом. Вашим сотрудникам нужно пройти обучение в центре Nails Up, и «Welcome»!
Я из города с населением 80 000 человек, будет ли спрос на студию?
Стоимость наших услуг и финансовая модель разработаны таким способом, что открыв студию практически в любом городе мира, вы окупите вложенные средства максимум за 7 месяцев.
Это слишком сложный бизнес. Боюсь, что у меня не получится
Преимущества нашей франшизы в том, что вам не нужно ничего придумывать. Бизнес-модель уже готова и работает как налаженный механизм, который дает гарантированный результат. Все, что от вас потребуется — придерживаться уже заранее прописанных нами инструкций и рекомендаций.
Какую прибыль приносит этот бизнес?
В среднем, салоны, открытые по франшизе Nails Up, приносят от 200 000 руб. чистой прибыли в месяц. Конкретные цифры зависят от размера салона, расположения, количества персонала и других факторов.
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