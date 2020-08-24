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Салон в Москве
(м. Краснопресненская)
Чистая прибыль: от 300 000 руб./мес.
Дата открытия: 2015 г.
Площадь: 67 м²
Персонал: 22 человека
Клиентов в день: 35-40 человек
Среднемесячная выручка : 1 500 000 руб.
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Салон в Москве
(м. Менделеевская)
Чистая прибыль: от 170 000 руб./мес.
Дата открытия: 2017 г.
Площадь: 45 м²
Персонал: 15 человек
Клиентов в день: 25-27 человек
Среднемесячная выручка: 1 000 000 руб.
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Салон в Кальпе
Испания
Чистая прибыль: от 190 000 руб./мес.
Дата открытия: 2018 г.
Площадь: 42 м²
Персонал: 10 человек
Клиентов в день: 23-27 человек
Среднемесячная выручка: 1100 000 руб.